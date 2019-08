Stabwechsel an der Lindenschule Bodnegg

Kurz vor Schuljahresende haben die Gemeinde Bodnegg, das staatliche Schulamt Markdorf und die Lindenschule Bodnegg gemeinsam in das Bodnegger Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Bei einer Doppelfeier wurde der bisherige Rektor Thomas Albrecht in die Pension verabschiedet, zugleich wurde Margareta Frede als neue Rektorin feierlich in ihr Amt eingesetzt, so eine Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung.

Bürgermeister Christof machte in seinem Grußwort deutlich, dass Thomas Albrecht zum Schuljahresende sozusagen das Klassenziel erreicht habe und den Schuldienst nun verlassen werde. Frick betonte die angenehme und wertschätzende Zusammenarbeit der vergangenen Jahre und dankte dem scheidenden Rektor für sein Wirken an der Bodnegger Lindenschule.

An die neue Schulleiterin richtete er einen Willkommensgruß und brachte seine Freude über die kommende Zusammenarbeit zum Ausdruck. So wünschte Frick ihr stets eine glückliche Hand bei ihrem Wirken und versicherte gemäß dem Schreiben: „Wir lassen Sie nicht im Regen stehen“ – passend dazu überreichte er einen Bodnegger Regenschirm.

Thomas Albrecht selbst blickte, sozusagen als letzte offizielle Amtshandlung, auf eine schöne Zeit an der Lindenschule zurück. Dort wirkte er insgesamt 22 Jahre, elf davon als Konrektor und zuletzt sechs Jahre als Rektor. Seiner Nachfolgerin wünschte er alles Gute und äußerte den zuversichtlichen Wunsch, dass ihr von Beginn an das gleiche Vertrauen entgegengebracht wird, wie er es erfahren durfte. Margareta Frede betonte, wie wichtig es sei, auf jedes Kind und seine Fähigkeiten individuell einzugehen, die Kinder insgesamt möglichst gut auf den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt vorzubereiten, passende Schulabschlüsse anzubieten und bereits ganz früh mit der Förderung zu beginnen, um dies erreichen zu können. Dies gehe nur mit Unterstützung eines breiten Netzwerkes, heißt es abschließend in dem Pressebericht.