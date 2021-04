Spende aus Oberschwaben unterstützt Aufbau einer Krankenstation in Kenia

Unter dem Motto „Hilfe, die ankommt“ haben die Schirmherren des Vereins Green Olive, Kilian Mehl von der Klinik Wollmarshöhe in Bodnegg und Markus Korte, Kieferchirurg aus Überlingen, mit Patienten, Mitarbeitern und Freunden insgesamt 10 175 Euro für eine geplante Krankenstation an der Secondary School in Kilifi (Kenia) an Spenden zusammentragen. Das teilt die Klinik Wollmarshöhe mit.

„Corona trifft dort die Ärmsten der Armen. Von Staats wegen mussten und müssen die Schüler der geschlossenen Schulen oder Internate eigentlich in ihre Dörfer nach Hause. Die Lehrer werden teilweise entlassen, Schulgebäude schnell fremd genutzt. Die Eltern verloren und verlieren ihre Arbeit, es fehlt an Lebensmitteln. Und die dringende Schulspeisung fällt noch auch weg. Soziale Sicherungssysteme wie bei uns gibt es dort nicht“, beschreibt Korte die Situation vor Ort.

Ziel von Green Olive sei es, die Schule und das Internat, welches der Verein in den veragngenen Jahrzehnten aufgebaut hat, so rasch wie möglich wieder zu eröffnen. Die Lehrer seien nicht entlassen, sondern weitergebildet, Hygienekonzepte erstellt und aufgebaut sowie ein Isolierzimmer eingerichtet worden. Unter diesen Bedingungen sei das Ziel, die Schule und das Internat mit 150 Schülern wieder zu eröffnen, erreicht.

Das provisorische ärztliche Untersuchungs- und Behandlungszimmer soll jetzt durch eine professionelle Krankenstation ersetzt werden. Dafür setzen sich Mehl und Korte ein. Sie machen jährlich vor Ort die Hauptuntersuchungen der Schüler und des Personals, welche notwendig seien, die sich die Menschen jedoch nicht leisten könnten. „Schließlich kämpfen wir dort nicht nur gegen Corona-Viren, sondern gegen Malaria, Gelbfieber, Bilharziose und andere Krankheiten”, so Markus Korte.