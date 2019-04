Schüler geben Senioren Handy-Unterricht

Immer dienstags treffen sich Schüler der Klassenstufe 8 beim Bildungszentrum Bodnegg mit Senioren, um sie im gemütlichen Ambiente der Bücherei im Umgang mit Handy und Smartphone zu schulen und ihnen die Möglichkeiten der Geräte aufzuzeigen. Bei diesen Freizeitgemeinschaften gibt es laut eines Presseberichts des Bildunngszentrums Bodnegg eine große Bandbreite bei den Fragen – von „Wie geht das mit dem WhatsApp?“ „Meine Enkel schicken mir immer Bilder und ich möchte das auch, weiß aber nicht wie“ über „Wie kann ich meine Fotos verwalten“ bis zu „Ich habe mir ein neues Handy gekauft und möchte das einrichten“.

Die Schüler gingen immer mit großer Geduld auf die Fragen ein, heißt es in dem Schreiben weiter, und zeigten direkt an den von den Senioren mitgebrachten Geräten, wo man was mit welchem Ergebnis tippen, wischen und machen kann. Meist gehe es nicht lange, bis die ersten Chats beginnen. Auch das Thema „Wie lade ich eine App und wie kriege ich sie wieder vom Handy runter“ wird behandelt.

Es mache allen viel Spaß, und die Schüler werden sehr gelobt, schreibt die Schule in ihrem Bericht. Der Leiter der Freizeitgemeinschaften, Uwe Gebert, spricht von einer Win-win-Situation für alle Beteiligten. Die Leiterin der Bücherei, Klara Mikolitsch, unterstützt die Aktion mit der Bereitstellung der Räumlichkeiten und der Getränke. Christa Gnann vom Bürgerkontaktbüro koordiniert die Termine und übernimmt die Werbung im Gemeindeblatt. Dieses Projekt läuft noch mit verschiedenen Schwerpunkten bis zu den Sommerferien.