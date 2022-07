Rudi Blöchl mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Landrat Harald Sievers überreichte dem langjährigen Gemeinderat und Bürger Bodneggs, Rudi Blöchl, das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland – kurz Bundesverdienstkreuz. Hintergrund der hohen Auszeichnung ist das vielschichtige ehrenamtliche Engagement, das Rudi Blöchl der Bodnegger Gemeinschaft in den vergangenen Jahrzehnten angedeihen ließ, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Neben Rudi Blöchl, seiner Frau Renate und seinen Kindern Nina und Dominik, kamen auch viele Weggefährten, Freunde und interessierte Bürger zur Feierlichkeit. Am Ende seiner Ausführungen dankte Bürgermeister Frick für die gedeihliche Zusammenarbeit in rund 285 gemeinsamen Gemeinderatsitzungen. Viele Felder, darunter auch schwierige Themen, seien in den 38 Jahren Gemeinderat erfolgreich beackert worden, wie es weiter in der Mitteilung heißt. Landrat Harald Sievers spannte den Bogen vom ehrenamtlichen Engagement im Bildungszentrum Bodnegg, über die Organisation des Lehrerfreizeitsports, bis zu einzelnen Aktionen in der Gemeinde wie Springkraut-Beseitigung mit Geflüchteten, Erstellung von Logos wie auch Beschriftung und Fassadengestaltung von öffentlichen Gebäuden. Besonders hob Landrat Sievers auf die sportlichen Aktivitäten ab: Gründung der Abteilung Volleyball 1978 und Abteilungs- und Übungsleiter bis heute, des Weiteren noch Sportwart und Jugendwart im Tennisclub Bodnegg in früheren Jahren. Rudi Blöchls Steckenpferd ist aber Kunst und Kultur. So hat er 1996 den Kulturverein „Bodnegg kulturell“ [boku] gegründet und ist seit der ersten Stunde der Vorsitzende des Vereins.