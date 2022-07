Rollerfahrer stürzt im Kreisverkehr

Im Kreisverkehr auf der L 326 an der Einmündung zur Tettnanger Straße in Bodnegg ist am Donnerstag der Fahrer eines Motorrollers gestürzt.

Der 73-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht, teilt die Polizei mit. An seinem Roller entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Warum es zu dem Unfall gekommen ist, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. An der Unfallstelle befand sich zum Unfallzeitpunkt eine Ölspur auf der Straße, die zwischenzeitlich von der Feuerwehr abgebunden wurde.