Radlader in Bodnegg brennt aus

Vermutlich durch einen technischen Defekt ist am Donnerstag gegen 15 Uhr in der Straße Schönberg in Bodnegg ein Radlader völlig ausgebrannt. Das teilt die Polizei mit.

Der 62-jähriger Fahrer war auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Bodnegg und Tobel unterwegs, als er plötzlich Brandgeruch wahrnahm. Er stoppte daraufhin sofort sein Fahrzeug und bemerkte, dass Rauch aus dem Motorraum drang. Kurz danach schlugen dort bereits die ersten Flammen heraus. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Bodnegg, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften kam, war der Radlader bereits völlig ausgebrannt. Der Teer der Straße sowie rund 50 Quadratmeter der angrenzenden Wiese gerieten durch den Brand in Mitleidenschaft. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 25 000 Euro.