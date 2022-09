Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr der L 326 und der L 335 am Dienstagabend gegen 19 Uhr wurde bei Bodnegg ein 67-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Ein 29 Jahre alter Hyundai-Fahrer war laut Polizeibricht in den Kreisverkehr eingefahren und hatte dabei offenbar den vorfahrtsberechtigten Pedelec-Fahrer übersehen. Bei der Kollision zog sich der 67-Jährige den ersten Erkenntnissen zufolge eine Wirbelsäulenverletzung zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Sowohl am Auto, das bei einem Ausweichversuch den Bordstein touchierte, als auch am Pedelec entstand insgesamt etwa 3500 Euro Sachschaden.