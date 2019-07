Unbekannte haben laut Polizei bereits am vergangenen Wochenende von einer Baustelle in der Eichelstraße in Bodnegg eine neuwertige, blau lackierte Rüttelplatte gestohlen. Diese von der Marke Weber, Typ CR 3 hat eine Größe 80 x 60 Zentimetern und einen Wert von etwa 4000 Euro. Das Gewicht der gemieteten Baumaschine beträgt 220 Kilogramm. Sie war ungesichert auf der Baustelle abgestellt. Es ist laut Polizei davon auszugehen, dass die Täter ein Transportfahrzeug im Einsatz hatten.

Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 9840.