Polizei warnt vor Kettensägen-Dieb

Aktuell ermittelt der Polizeiposten Vogt in einer Serie von Diebstählen aus unverschlossenen Schuppen und Scheunen.

In insgesamt fünf bislang der Polizei bekannt gewordenen Fällen stahl eine unbekannte Person im Bereich Bodnegg in den vergangenen drei Monaten vornehmlich Kettensägen, in einem Fall auch weitere Maschinen sowie einen Freischneider. Der insgesamt dadurch entstandene Diebstahlsschaden wird derzeit auf etwa 6000 Euro geschätzt, heißt es im Polizeibericht.

Die Polizei rät dringend dazu, hochwertige Arbeitsgeräte nur verschlossen aufzubewahren. Sie bittet Personen, die in der Umgebung von Bodnegg Verdächtiges beobachtet haben oder möglicherweise selbst Opfer eines derartigen Diebstahls geworden sind und diesen bislang noch nicht angezeigt haben, sich mit dem Polizeiposten Vogt unter Telefon 07529/971560 in Verbindung zu setzen.