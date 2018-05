Polizei sucht Unfallzeugen

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich zwischen Freitag und Samstag in Bodnegg-Emmelhofen ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, ist bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro entstanden. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte ein in der Hofstelle geparktes Wohnmobil und verließ unerlaubt die Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Wangen, Telefon 07522/984-0, anzurufen. Einklappen Ausklappen