Polizei klärt Schüler über die Gefahren im Internet auf

Bei den Siebtklässlern an der Realschule des Bildungszentrums Bodnegg läuft schon der Englischunterricht, als Gerhard Messer von der Polizei den Raum betritt. Eine kleine Verwechslung im Stundenplan – denn statt Englischtest gibt es heute einen Präventionsvortrag unter dem Titel „Verklickt“. Die Schüler jubeln. Auf der Agenda alles rund um Sicherheit im Internet – von Passwörtern bis hin zum Identitätsdiebstahl, Cybermobbing und anderen Straftaten.

„Das gute an meinem Job ist, dass ich mir die Geschichten nicht ausdenken muss. Das passiert wirklich“, sagt Gerhard Messer vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Konstanz. Pädophile, die sich Schülern mit gefälschten Profilen im Internet nähern, Fotos oder Videos, die sich im Internet rasant verbreiten, Beleidigungen und Mobbing, die tiefe seelische Verletzungen hinterlassen oder die Verbreitung von pornografischen Inhalten unter Minderjährigen, die ebenfalls unter Strafe steht – das sind nur einige Beispiele für mögliche Gefahren im Netz. Dass den Schülern diese Themen nicht fremd sind, ist schnell zu erkennen, denn sie haben viel zu erzählen. Von eigenen Erfahrungen und von Freunden, denen ähnliche Dinge passiert sind. Und auch Messer hat einige Beispiele aus dem wahren Leben mitgebracht.

Film „Verklickt“ ist die Grundlage für das Präventionsangebot

Grundlage für den Vortrag ist der Film „Verklickt“, der in drei Kapiteln die Schwerpunkte des Präventionsprogramms darstellt. Mia verrät zum Beispiel ihrer Freundin Anna ein Passwort – diese äußert sich im Internet unter Mias Namen abwertend über einen Mitschüler, der dadurch auch von anderen gemobbt wird. „Wer macht sich dabei im Zweifelsfall strafbar?“, fragt Messer in die Runde.

Zwar empfinden die Schüler auch den Identitätsdiebstahl als Straftat – doch da Mia ihr Passwort an Anna weitergegeben hat, wäre sie schlussendlich verantwortlich. Messers Botschaft: Passwörter niemals weitergeben – auch nicht aus Bequemlichkeit, Freundschaft oder Gutmütigkeit. Und auch die Wahl des Passworts sollte gut überlegt sein – am besten ein möglichst komplexes. Der Film „Verklickt“ thematisiert auch sogenannte „Fake-Accounts“ und zeigt, wie einfach es ist, andere mit einem gefälschten Profil in die Irre zu führen. Wenn Online-Bekanntschaften seltsame Fragen stellen und zum Beispiel sexuelle Anspielungen machen, sollten Jugendliche in jedem Fall Erwachsene hinzuziehen und sich so schnell wie möglich bei der Polizei melden. Zum Thema „Sexting“ – also dem Verschicken von Fotos in Unterwäsche oder Nacktbildern – sagt Messer: „Seid sparsam mit dem, was ihr preisgebt.“ Denn selbst die Polizei wisse nicht, was genau die verschiedenen Anbieter mit den Bildern ihrer Nutzer machen.

Beleidigungen können zu Haftstrafen führen

Messer stellt klar, dass Straftaten im Internet auch für Jugendliche nicht ohne Konsequenzen bleiben. Bei noch nicht strafmündigen Jugendlichen unter 14 Jahren könne beispielsweise ein Bericht erstellt werden, der das gesamte Umfeld beleuchtet. Er warnt davor, andere Personen ohne deren Zustimmung zu fotografieren und diese Bilder zu verbreiten – ganz besonders dann, wenn es sich um Unfallopfer oder hilflose Personen handelt. Auch Beleidigungen, Volksverhetzung und Verleumdung können zu mehrjährigen Haftstrafen, Schadensersatz oder Schmerzensgeld führen. „Zu einer Strafanzeige kommt es schneller, als man denkt“, betont Messer.

Schüler haben das Thema verinnerlicht

Deutlich wird Messer auch, wenn es um Cybermobbing geht. „Damit tretet ihr die Ehre von anderen mit Füßen“, sagt er. Wer mitbekommt, dass ein Mitschüler gemobbt wird, solle nicht wegschauen, sondern dem Opfer helfen, sich an Eltern und Lehrer wenden – zur Not auch mit einem anonymen Brief. Es habe auch schon Fälle gegeben, in denen sich Mobbing-Opfer schließlich das Leben nahmen. Mit dieser Schuld zu leben, sei für die Täter hart.

Mit seinem Vortrag ist Gerhard Messer bei den Schülern angekommen. „Es ist gut zu wissen, was man darf und was nicht“, sagt Luca. Und Jule ergänzt: „Man merkt, dass man manches ganz unbewusst macht.“ Auch Noël findet das Angebot sinnvoll. Seiner Meinung nach sollte sogar viel mehr in diesem Bereich getan werden, damit Cybermobbing in Zukunft weniger wird. Es sei sinnlos, wenn sich junge Leute wegen so etwas umbringen. Messer ist begeistert, dass die Schüler die Inhalte des Präventionsangebots so gut aufgenommen haben. Für Luca gibt es auch eine weitere wichtige Erkenntnis: „Die Opfer merken, dass sie zur Polizei gehen können und ihnen nichts passiert.“