Poetry – was? Poetry Slam!

Bildungszentrum Bodnegg. Neulich. In einem Klassenzimmer. Die Tür geht auf. Herein tritt ein Spätdreißiger. Neuer Lehrer? Er legt los: „Hey Digger“, „Alter, wie?“, „Sheesh“. Die Gesichter der Schüler bleiben lang. Nächster Versuch. Er geht raus. Kommt wieder rein. Diesmal die normale Begeisterungsvariante. Ein innerliches Schülergähnen quittiert auch jenen Anlauf. Nun Versuch drei. Es scheint zu wirken. Denn hier zeigt Wolfang Heyer, was er kann: Er „slamt“.

Das Slammen kommt von der Bezeichnung Poetry Slam. Es beschreibt eine Art literarischen Wettbewerb, bei welchem eigens verfasste Texte innerhalb einer bestimmten Zeit vorgetragen werden. Den Schülern muss Heyer dies natürlich erst einmal erklären. Doch der Reihe nach. Zuerst zeigt Heyer die zwei möglichen Bewertungsmaßstäbe des Publikums. Ein zehnstufiger Applaus zum Beispiel. Oder man schreibt Punkte auf Täfelchen und hält sie am Ende hoch. Soweit so gut. Doch wie weckt man die Begeisterung für dieses Format? Da gibt es mehrere Möglichkeiten, die Heyer anhand eigener Beispiele anfänglich zum Besten gibt, aber auch über Mitmachangebote, welche Schüler selbst den Reiz am Slammen entdecken lassen. So wurden zwei produktive Schreibaufgaben gestellt: Einmal musste ein vierzeiliges Tiergedicht in der Kürze der Zeit zusammengestellt werden. Dann sollte eine Alliteration in die Welt gesetzt werden, bei der jedes Wort mit demselben Buchstaben beginnt. Was für ein Spaß! Die Schüler waren schnell begeistert, denn Heyer gelang es direkt, deren innere Begeisterungsflamme zu entfachen. Die Schüler beklatschten gegenseitig ihre geistigen Poetry Slam-Resultate.

Dann zeigte Heyer, was er wirklich auf dem Kasten hat: Es folgte ein eigenes Poetry Slam-Feuerwerk, bei welchem den Schülern die Wörter nur so um die Ohren flogen. Mal unglaublich schnell, mal laut oder leise, mal überfordernd, mal Grenzen durchbrechend, mal komplett auf Schwäbisch. Am Ende schienen die anfänglich überrumpelten Schüler außerordentlich dankbar. Schließlich wurde ihnen auf amüsante und eindrückliche Mitmachart die Welt des Poetry Slams eröffnet – und das während der Schulzeit!