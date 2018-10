„Pflegestufe Null“ beim Oktoberfest in Bodnegg

In Bodnegg findet am Dienstag, 16. Oktober, um 14 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus der Oktoberfest-Nachmittag mit herbstlichen Köstlichkeiten statt. Mit dabei ist die „Pflegestufe Null“, ein Quartett von vier Hobbymusikern. Als „staatlich geprüfte Profirentner“ servieren sie laut Pressetext ein Programm, in dem sie mit ihrem Seniorendasein kokettieren und bekannte Schlager, Chansons und Volksmusikstücke mit satirischen Texten versehen haben und humoristisch präsentieren. Das Bodnegger Seniorenteam bietet auch seinen Fahrdienst an: Wer abgeholt und heimgebracht werden möchte, soll sich bei Fee Born, Telefon 07520 / 2509, melden. Foto: Veranstalter