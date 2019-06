(sz) - Pfarrer Michael Stork (54) verlässt voraussichtlich im Herbst 2019 die Seelsorgeeinheit Vorallgäu im Landkreis Ravensburg. Das teilte die Diözese Rottenburg-Stuttgart am Sonntag mit. Stork wird demnach Pfarrer der Seelsorgeeinheit Ertingen im Dekanat Biberach. Zur Seelsorgeeinheit Vorallgäu zählen die Gemeinden St. Ulrich und Magnus in Bodnegg, St. Gallus und Nikolaus in Grünkraut, St. Martin in Schlier und Mariä Himmelfahrt in Unterankenreute. Stork ist in Nordrhein-Westfalen geboren und kam 1997 in die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Zunächst war er als Vikar in Ebersbach, Boos und Saulgau tätig, bevor er im Jahr 2001 Pfarrer der Seelsorge Vorallgäu wurde, heißt es in der Mitteilung.