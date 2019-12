Personalnot in Standesämtern: Wie die Gemeinde Bodnegg mit diesem Problem umgeht

Wer sich trauen lassen will, eine Geburtsurkunde oder Zeugnis-Beglaubigung braucht, geht zum Standesamt. Dort herrscht jedoch vielerorts Personalnot: Immer mehr Gemeinden im Landkreis haben keine eigenen Standesbeamten mehr. Das ist auch ab 1. Januar in Bodnegg der Fall. Die Gründe sind vielschichtig, eine Lösung ist aber gefunden.

„Der Fachkräftemangel ist auch in den Kommunalverwaltungen deutlich zu spüren“, sagte Hauptamtsleiter Wendelin Spitzfaden in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Bodnegg. „Trotz großer Bemühungen war es bislang nicht möglich, neues Personal zu finden, das die Eignung eines Vollstandesbeamten erfüllt“, machte er die Notlage deutlich.

Die Bodnegger können jedoch aufatmen: Mit Beginn des neuen Jahres wird das Standesamt der Gemeinde Grünkraut in Bodnegg aushelfen. Die Grünkrauter Standesbeamtin wird ihren Stellenumfang dafür um etwa fünf bis acht Prozent erhöhen. Die Mehrkosten trägt die Gemeinde Bodnegg. Das haben die beiden Gemeinderäte beschlossen. Dass Kommunen im Landkreis Ravensburg auf Standesamtsebene zusammenarbeiten, ist nicht neu.

Grund dafür ist oft Personalnot. Denn die Besetzung eines Standesamts ist gesetzliche Pflicht. Personenstandsrechtliche Beurkundungen dürfen aber ausschließlich Vollstandesbeamte vornehmen. Eine optimale Besetzung sieht für Urlaubs- oder Krankheitszeiten zwei Vertretungen vor. Aber in Bodnegg gibt es durch zwei personelle Veränderungen überhaupt niemanden mehr, der diese Aufgaben erfüllen könnte. „Deshalb besteht dringender Handlungsbedarf“, so Bürgermeister Christof Frick.

Beim Bürgermeister heiraten

Für Gemeinden in solcher Personalnot besteht die Möglichkeit, bei den Aufgaben des Standesamtes zusammenzuarbeiten. Um ausreichend personell ausgestattet zu sein, haben sich Grünkraut und Bodnegg schon seit einiger Zeit darauf verständigt, sich gegenseitig auszuhelfen. Jetzt wurde dazu eine schriftliche Vereinbarung getroffen. Daraus folgt aktuell, dass eine Standesbeamtin aus Grünkraut auch in Bodnegg zur Standesbeamtin bestellt wird. „Die Vertretung soll sich auf ein eng begrenztes Aufgabengebiet erstrecken“, heißt es in der Vereinbarung. Dazu gehören hauptsächlich die Beurkundung von Sterbefällen, Geburten und Vaterschaftsanerkennungen.

„Diese Regelung soll so lange befristet bestehen, bis in Bodnegg wieder geeignetes Personal zur Verfügung steht“, so Hauptamtsleiter Spitzfaden. Dann wird die Vertretung gegenseitig sein. Betont wird in der Vereinbarung auch, dass beide Gemeinden ihren eigenständigen Standesamtsbezirk behalten wollen. Die Gemeinderäte in Bodnegg und in Grünkraut haben der Vereinbarung in ihren jüngsten Sitzungen zugestimmt.

Bürgermeister können die gesamte Arbeit des Standesamts nicht übernehmen. Aber sie können, genauso wie die Amtsleiter, wenn diese eine entsprechende Schulung absolvieren, Trauungen vornehmen. Das wird auch weiterhin in Bodnegg so sein. Für die oben genannten Standesamt-Aufgaben aber sind regelmäßige, zeitintensive Fortbildungen und verpflichtende Schulungen erforderlich.

Nur noch halb so viele Standesämter

Von 64 Standesamtsbezirken, die es noch Ende 2011 im Landkreis Ravensburg gab, sind aktuell nur noch 32 übrig, die 14 Außenstellen haben, sagt Albert Moritz vom Landratsamt, der die Aufsicht über die Standesämter im Kreis hat. Die Gründe sind vielseitig. Die elektronische Registerführung, die seit Januar 2014 für die standesamtlichen Arbeitsplätze gesetzlich vorgeschrieben ist, hat viele kleine Gemeinden finanziell überfordert.

Da dort in der Regel auch nur wenige Personenstandsfälle im Jahr zu bearbeiten sind, rechnen sich auch die Personalkosten für einen Vollstandesbeamten nicht. Außerdem wird es generell gerade auf dem Land immer schwieriger, qualifiziertes Personal für die Standesämter zu finden. Deshalb können sich kleine Kommunen zu einem Gesamtstandesamt zusammenschließen, wie beispielsweise in Altshausen, wo sich acht kleinere Gemeinden zusammengetan haben.

Wie in Bodnegg und Grünkraut besteht außerdem die Möglichkeit, dass eine Gemeinde ihren Standesbeamten einer anderen Gemeinde überlässt, um vorübergehend personelle Engpässe zu überbrücken. Nach Auskunft von Albert Moritz wird das so bereits zwischen Berg und Baindt, zwischen Ebersbach-Musbach mit Ebenweiler und mit Riedhausen, zwischen Horgenzell und Wilhelmsdorf, Fronreute und Wolpertswende sowie Vogt und Wolfegg gehandhabt.