Nicole Razavi zu Besuch in der Gemeinde Bodnegg

Auf ihrer Sommertour besuchte die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen Nicole Razavi die Gemeinde Bodnegg und informierte sich über das Projekt „Aus Alt mach 2 – und mehr“. Bodnegg hatte sich im Herbst 2020 beim Projektaufruf „Innovativ Wohnen BW – Beispielgebende Projekte“ der Wohnraumoffensive BW beworben und bekam zusammen mit fünf weiteren Antragstellern bei über 60 Einsendungen den Zuschlag.

Bei einem Stehempfang begrüßte Bürgermeister Christof Frick mit seinen beiden Stellvertretern Rudolf Blöchl und Gerda Buchmann die Ministerin und den Wahlkreisbeauftragten August Schuler MdL. In seiner Rede stellte er Bodnegg in seinen verschiedenen Facetten vor und natürlich besonders den Bereich Siedlung und Wohnen, dem Fachgebiet von Ministerin Nicole Razavi.

Gemeinwesenarbeiterin und Initiatorin Christa Gnann erklärte im Anschluss das Bodnegger Projekt „Aus Alt mach 2 – und mehr“ : Eigenheimbesitzer in den Gemeinden Bodnegg, Grünkraut, Schlier und Waldburg, deren Häuser und Grundstücke nach Auszug der Kinder viel zu groß und mit zunehmendem Alter immer beschwerlicher zu pflegen sind, können einen Architekten anfordern, der sie zu An-, Um- und Ausbaumöglichkeiten berät. Damit kann eine, im Idealfall sogar mehrere weitere Wohneinheiten geschaffen werden. Auch zu der Möglichkeit, in Ökonomiegebäuden Wohnungen zu schaffen, kann die Beratung genutzt werden. Diese Beratung im Umfang von drei bis fünf Stunden ist dank der Förderung des Ministeriums und der teilnehmenden Kommunen für die Interessenten kostenlos, pro Gemeinde stehen rund 20 Termine zur Verfügung. „Wir hoffen, dass auf diesem Weg Wohnraum zum Beispiel für junge Familien entsteht, denn diese brauchen nach Geburt des ersten oder eines weiteren Kindes mehr Platz und würden sehr gerne in Bodnegg bleiben“, sagte Christa Gnann.

Architekt Wolfgang Selbach erläuterte den Ablauf: Nach einer Interessensbekundung und einem ersten Gespräch mit Frau Gnann werden die Kontaktdaten an die teilnehmende Architekten weitergegeben, die dann einen Termin für die Begehung mit den Interessenten ausmachen. Vor Ort werden die Wünsche der Besitzer wie etwa getrennte Eingänge nach Möglichkeit berücksichtigt. Im Nachgang bekommt der Besitzer eine grobe Planskizze. „Das ist oft das erste Mal, dass sich die Besitzer Gedanken zu ihrer Wohnsituation machen und feststellen, dass das ja die ganze Familie betrifft. Meistens sitzen die erwachsenen Kinder mit am Tisch, wenn wir die Möglichkeiten besprechen“, erklärte Selbach. Das Interesse sei riesig, in Bodnegg sind die Termine nahezu ausgeschöpft, in Waldburg und Schlier etwa zur Hälfte. In Grünkraut ist der Ansturm noch nicht ganz so groß.

Ministerin Razavi zeigte sich zufrieden: „Dieses Projekt zeigt, dass auch relativ kleine Summen, richtig eingesetzt, ihre Wirkung entfalten. Wir hoffen, dass ein Großteil der Eigentümer den Mehrwert erkennt und das Haus entsprechend umbaut.“ Auf diese Weise werde auch dem Flächenfraß Einhalt geboten.