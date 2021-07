Neue Ideen fürs Wohnen im Alter

(knf) - Die Kinder sind ausgezogen, das Haus ist eigentlich zu groß, und die Gartenarbeit wird immer beschwerlicher. Und doch fällt ein Umzug schwer – sind Senioren doch an ihrem Wohnort seit vielen Jahren zu Hause. Gleichzeitig suchen viele junge Familien dringend Wohnraum. Für solche und ähnliche Situationen bietet ein Projekt in Bodnegg, Grünkraut, Waldburg und Schlier jetzt Lösungen an. Die Resonanz ist überraschend rege.

Die Idee: „Aus alt mach 2 – und mehr“. So heißt das Projekt, das sich an Menschen im ländlichen Raum richtet, die für die Familie gebaut haben und nun – da sie älter geworden und die Kinder ausgezogen sind – allein oder zu zweit in Häusern und auf Grundstücken wohnen, die eigentlich zu groß sind und die auch viel Arbeit machen. „Und doch ist die Nachbarschaft über die Jahrzehnte Heimat geworden, und in dieser vertrauten Umgebung möchten die Menschen so lange wie möglich wohnen bleiben“, sagt Christa Gnann. Sie arbeitet im Bodnegger Rathaus und betreut das Projekt für den Gemeindeverwaltungsverband Gullen.

Zweite Wohnung und neue Mitbewohner

Das Projekt soll den Anstoß geben, sich mit der eigenen Wohnsituation auseinanderzusetzen. Denn nicht nur ein Umzug in eine kleinere Wohnung an einem anderen Ort kann eine Lösung sein. Es gibt auch andere Möglichkeiten. So könne zum Beispiel durch An-, Um- oder Ausbau der eigene Wohnraum verkleinert werden und eine zweite Wohnung entstehen, erklärt Christa Gnann. In diese könnten dann die eigenen Kinder, aber auch andere Wohnungssuchende einziehen.

Auf diese Weise entstehe einerseits zusätzlicher Wohnraum, der in der Region derzeit sehr gefragt ist. Gleichzeitig wären die Senioren nicht mehr so allein, und die neuen Mitbewohner können die ältere Generation beim Einkauf oder bei der Gartenpflege unterstützen. Bei einem Umbau könne man außerdem die Seniorenwohnung auch gleich altersgerecht planen.

So funktioniert die Beratung

Die vier Gemeinden Bodnegg, Grünkraut, Waldburg und Schlier bieten Interessenten eine kostenfreie und unverbindliche Beratung zum Thema an. Sie arbeiten zu diesem Zweck mit Architekten zusammen.

Interessierte aus den vier Gemeinden können sich bei Christa Gnann im Bodnegger Rathaus melden. Diese vermittelt einen Architekten, der vorbeikommt und bei einer gemeinsamen Hausbegehung mit den Bewohnern bespricht, wie mehr Wohnraum geschaffen werden kann und was verändert werden kann. „So kann man zum Beispiel das Dachgeschoss ausbauen oder den ersten Stock über eine Außentreppe erschließen“, sagt Christa Gnann. Kommt es dann tatsächlich zu einer Umsetzung der Pläne, können die Hausbesitzer hierfür ihren Architekten frei wählen.

Kinder sorgen sich um Eltern

Das Projekt ist im Mai gestartet und hat schon gute Resonanz bekommen: „Überraschend viele Menschen haben sich schon bei mir gemeldet“, berichtet Christa Gnann. Vor allem die Kinder der älteren Generation würde sich Gedanken über das Thema machen und sich überlegen, wie ihre Eltern möglichst lange an ihrem Wohnort bleiben können. „Eine Ehepaar hat mir berichtet, dass es im eigenen Haus in eine Einliegerwohnung umziehen und den Rest des Hauses vermieten will. Das hat mich beeindruckt.“

Auch außerhalb des Gemeindeverwaltungsverbands stößt das Projekt auf Interesse. Gnann berichtet von Anrufen aus weiter entfernt liegenden Gemeinden. Diesen Interessenten kann sie zwar keine Beratungen anbieten – aber vielleicht starten so auch andere Kommunen ähnliche Projekte, hofft sie.

Das Projekt „Aus alt mach 2 – und mehr“ wird im Rahmen der Wohnraumoffensive Baden-Württemberg von der Landesregierung gefördert. Einen Teil der Kosten tragen die beteiligten Gemeinden.