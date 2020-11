Narrenzunft Bodnegg sagt Umzug ab

Aufgrund der aktuellen Pandemielage sagt die Narrenzunft Bodnegg den Narrensprung in der Fasnet 2021 ab. „Die Gesundheit aller geht vor, auch wenn uns das bunte Treiben in der Gemeinde Bodnegg fehlen wird“, wird Zunftmeister Christof Fetscher in einer Pressemitteilung der Zunft zitiert.

Trotz der Absage des Narrensprunges in 2021 will sich die Narrenzunft für den Brauchtum der Fasnet einsetzen und plant in einem zulässigen Rahmen eine kleine Fasnet für die Gemeinde Bodnegg. „Was wir umsetzen können oder nicht, hängt von der Corona-Lage sowie den zugehörigen Verordnungen in unserer 5. Jahreszeit ab. Wir können leider nur sehr kurzfristig planen“, erklärt Fetscher. Wie genau die Fasnet 2021 in Bodnegg aussehen wird, könne die Narrenzunft jetzt noch nicht sagen. Für die Narren stehe jedoch fest: „Goht it? Gibt’s it!“