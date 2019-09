Nach dem Brand in Hopfenlagerhalle in Bodnegg: THW prüft Gebäudestabilität

Nach dem Brand in einer Hopfenlagerhalle am Samstag vor einer Woche in Bodnegg haben die Fachberater sowie das Einsatzstellen-Sicherungs-System (ESS) des Technischen Hilfswerks Weingarten (THW) Gebäudestabilität gemeinsam mit den Fachberatern Bau des Landkreis Ravensburg analysiert und die Einsatzleitung auf mögliche Lageänderungen hingewiesen.

Laut Pressemitteilung zeichnete das Messsystem mit höchster Präzision 17 Stunden lang kontinuierlich Messdaten von kritischen Punkten auf. Ergänzend konnte mittels 3D-Punktwolken ein digitales Modell der Gebäudestruktur erstellt werden.

Im weiteren Einsatzverlauf wurden Maßnahmen zur Gebäudeabstützung mittels Einsatzgerüstsystem (EGS) geplant und vorbereitet sowie Teile des Gebäudes mit Unterstützung des THW rückgebaut und niedergelegt. Am Sonntagabend, 29. September, konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden.

Schaden in Höhe von etwa zwei Millionen Euro

Bei einem Großbrand in einer Lagerhalle in Bodnegg-Unterwagenbach am Samstag, 21.September, war ein Schaden von etwa zwei Millionen Euro entstanden. Laut Pressemitteilung brach aus bisher unbekannter Ursache in der etwa 40 mal 20 Meter großen Halle ein Brand aus, der die Halle vollständig zerstörte.

In der Halle befand sich eine Hopfentrocknungsanlage. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die L326 musste zur Brandbekämpfung und in der Folge wegen Einsturzgefahr des Gebäudes bis auf Weiteres vollständig gesperrt werden.