Nach 43 Jahren verlässt Eugen Abler die CDU

Das Sozialministerium Baden-Württemberg hat am vergangenen Freitag fünf Tote im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Ostalbkreis vermeldet. Das Landratsamt hingegen als zuständige Behörde übermittelte die Zahl 43 – wie auch schon die Tage zuvor.

Weder im Zusammenhang mit der Trauerfeier in Schwäbisch Gmünd, die für ansteigende Zahlen bei den Neuinfektionen im Kreis sorgte, noch eines anderen Ereignisses wie beispielsweise mehreren Ansteckungen in Alten- und Pflegeheimen stünde die Zahl des Ministeriums, so das Landratsamt am Montag ...