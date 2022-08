Motorradfahrer nach Unfall auf B32 lebensbedrohlich verletzt

Ein Motorradfahrer hat sich am Sonntagabend bei einem Unfall auf der B32 bei Rotheidlen nahe Bodnegg lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 23.30 Uhr.

Der 37 Jahre alte Motorradfahrrer kam nach einem Überholmanöver von der Straße ab und verletzte sich schwer. Er wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Unfall: B32 für etwa eine Stunde gesperrt

Zum Unfallhergang konnte die Polizei bisher folgend Angaben machen: Der Motorradfahrer überholte in Rotheidlen kurz nach dem Kreisverkehr in Richtung Ravensburg einen vor ihm fahrenden Pkw. Dafür beschleunigte er stark. In einer langgezogenen Linkskurve kam er von der Straße ab. Er durchfuhr ein angrenzendes Feld, durchbrach eine Hecke und kam auf einer Schotterfläche bei einem Gehöft zu Fall.

Durch den Sturz zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 3 000 Euro. Die Bundesstraße war zur Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr an der Unfallörtlichkeit im Einsatz.