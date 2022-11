Motorradfahrer in Kreisverkehr übersehen

Im Kreisverkehr bei Kofeld hat ein Autofahrer am Montag kurz vor 14 Uhr laut Polizeibericht einen Motorradfahrer angefahren. Der 82-jährige Biker befuhr den Kreisverkehr, als ein 41 Jahre alter Nissanfahrer von Ravensburg kommend in den Kreisverkehr einfuhr und dabei das Motorrad samt Fahrer übersah. Er touchierte die Maschine des 82-Jährigen zwar nur leicht, dieser stürzte dadurch jedoch und zog sich Verletzungen zu. Er wurde zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand durch die Kollision ein Schaden von rund 2000 Euro, der Schaden am Nissan dürfte sich auf rund 1000 Euro belaufen. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.