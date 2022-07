Mitgliederversammlung der Kolpingfamilie Bodnegg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei schönem Sommerwetter begrüßte Vorsitzender Eugen Abler die zahlreich erschienen Mitglieder zur Mitgliederversammlung. Pfarrer Störzer ging in seinem geistlichen Wort auf Adolph Kolping ein. Dieser habe selber die Folgen der Industrialisierung und damit die Entfremdung von der Arbeit, mehr noch aber die Entfremdung von Beziehung wie Familie, Tradition und Glaube erlebt. Er sah mit eigenen Augen die zum Himmel schreiende Not – deshalb gründete er den „Gesellenverein“, um jungen Menschen einen Halt und Hilfe aus der Motivation des Glaubens heraus zu geben – heute Kolping in der ganzen Welt. Pfarrer Störzer sagte: „Es ist das Gute, das aus der Gemeinschaft kommt und in die Gemeinschaft führt, im höchsten und tiefsten aus der Gemeinschaft mit Gott. Dafür bedanke ich mich mit einem Vergelt’s Gott .“ Schriftführer Hans Peter Weißhaupt brachte die Aktivitäten des vergangenen Jahres wie Vorstandssitzungen, die Aktion „Mein Schuh tut gut“, die Mitgliederversammlung mit Sommerfest im Freien, die kleinen Ausflüge nach Überlingen zur Landesgartenschau und ins Pfrunger-Burgweiler Ried sowie zwei Veranstaltungen wie den Vortrag von G. Tillinger vom BUND RV über die Bedeutung von Vögeln und Insekten für die Menschen und den Film Plastikbedrohung in Erinnerung.

Veronika Hartmann erwähnte für die Gruppe Frauen unter anderem die kleine Wallfahrt nach Maria Steinbach, das Grabgesteckbasteln, einen Grillnachmittag, die Mithilfe bei der Kleidersortierung in Laupheim und die Gestaltung des Fronleichnamsteppichs.

Für die Gruppe Senioren konnte Manfred wegen Corona nur von den Radtouren berichten. Der Kassier Martin Fuchs erläuterte den Kassenbericht. Kassenprüfer Hubert Bröhm und Siegbert Groß bestätigten dem Kassier eine vollständige und einwandfreie Kassenführung.

Die Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig. Bei den Neuwahlen wurden einstimmig gewählt: Clemens Bock als 1. Vorsitzender, Martin Fuchs in Doppelfunktion als Stellvertreter und Kassier und Pfarrer Störzer als Präses der Kolpingfamilie. Weiterhin wurden gewählt: Veronika Hartmann, Maria Winter und Erika de Gaspari als Beisitzerinnen, Hans Peter Weißhaupt als Schriftführer, Hubert Bröhm und Peter Wilhelm als Kassenprüfer, Martin Fuchs mit Söhnen, Günter Hartmann, Jürgen Geßler, Alfons Hügle, Bruno Brugger, Jochen Weißhaupt und Eugen Abler als Fahnenrotte und Franz Fuchs als Bannerträger.