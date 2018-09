Mit dem Fahrrad von Bonn nach Japan

15 Monate Vorbereitung lagen hinter ihnen – doch trotz dieser gründlichen Planung waren sich die beiden Theologen Gunda Werner und Wolfgang Burggraf nicht unbedingt im Klaren darüber, was sie auf ihrer Fahrradreise entlang der Seidenstraße alles erwartet. Davon handelt die Vortragsreihe, in der Wolfgang Burggraf von seinen Erlebnissen und Eindrücken während dieser Reise erzählt.

Fast ein Jahr lang hat eine steigende Zahl von Zuhörern Werner Burggraf auf seiner Tour begleitet. Und auch der elfte Abend in der Klinik Wollmarshöhe war laut einer Pressemitteilung der Veranstalter ausgesprochen gut besucht. Angereist war der Referent des Abends mit eben jenem Fahrrad, mit dem er auch die Seidenstraße befahren hatte, wenn auch die Ausstattung und das Gepäck nicht ganz so umfangreich waren wie damals vor acht Jahren.

Im elften Monat der Reise, im Juli 2011, hatten die beiden das Pamir-Gebirge glücklich überquert und waren von Tadschikistan aus im „Wilden Westen Chinas“ angelangt. Gegen ihre Erwartungen hatten die Radreisenden nur ein 30-Tage-Visum für China bekommen und versuchten in Kashgar eine Verlängerung zu erreichen. Die Zeit drängte, denn das Gebirge konnte erst nach der Schneeschmelze überwunden werden, und zudem musste im Anschluss möglichst vor dem Sommer die große Taklamakan-Wüste durchquert werden. Doch das klappte nicht – damit war die Durchquerung Chinas mit dem Rad gescheitert und der Zug nach Shanghai die einzig mögliche Alternative.

Von dort ging es mit der Fähre nach Japan – und das Unglück von Fukushima sorgte – wie schon so oft – für eine Korrektur der geplanten Reiseroute. Davon wird Wolfgang Burggraf am 24. September um 19.30 Uhr im Bischof-Moser-Haus in der Allmandstraße 10 in Ravensburg erzählen.