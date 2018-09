Mann bei Aufprall leicht verletzt

Ein Mann ist bei einem Unfall am Dienstag gegen 16 Uhr auf der B 32 leicht verletzt worden. Außerdem entstand laut Polizei Sachschaden von rund 10 000 Euro. Ein 20-jähriger Seatfahrer folgte einer Kolonne hinter einem landwirtschaftlichen Gespann auf der Bundesstraße in Richtung Wangen. Am Beginn einer langen Geraden setzten die vorausfahrenden Fahrzeuge zum Überholen des Gespanns an. Der 20-Jährige setzte ebenfalls zum Überholen an. Der vorausfahrende 46-jährige VW-Fahrer musste allerdings abbremsen, da das Gespann nach links in einen Gemeindeverbindungsweg abbiegen wollte. Der 20-Jährige erkannte die Situation zu spät und prallte auf das Heck des VW. Durch den Aufprall wurde der 46-Jährige leicht verletzt.