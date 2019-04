Liste Mensch und Umwelt (MUT) in Bodnegg steht

In Bodnegg hat sich laut Pressemitteilung ein Team aus jungen Menschen, starken Frauen und erfahrenen Gemeinderäten zusammengefunden, das gemeinsam in den kommenden fünf Jahren unter dem Motto „Mut baut Brücken“ in der Bodnegger Gemeindepolitik einiges bewegen möchte. Zu MUT gehören: Tanja Bohnert (38) Leiterin Bürger- und Rechtsamt; Laura Decker (29) Jugend- und Heimerzieherin; Karin Wiest-Mayer (49) Erzieherin; Rudolf Blöchl (71) Realschullehrer i.R.; Christian Brugger (31) Landwirtschaftsmeister Fachrichtung Ökolandbau; Dieter Franke (68) Rechtsanwalt; Lukas Hirscher (21) Justizvollzugsbeamter; Martin Kühn (48) Selbstständiger Kaufmann und Medizinproduktebeauftragter; Ralf Leidenberger (35) Entwicklungsingenieur; Daniel Rheinländer (44) Rechtsanwalt; Frank Sauter (48) Fachkrankenpfleger und Leitung Intensivstationen und Karl Sauterleute (46) Informatiker. Die Kandidaten stellen sich am Dienstag, 14. Mai, um 19.30 Uhr im Gasthaus Nussbaumer in Bodnegg vor. Foto: MUT