Lastwagenfahrer fährt auf Auto vor ihm auf

Vier Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 25 000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag kurz vor 17 Uhr auf der B 32 bei Rotheidlen ereignet hat. Ein 73-jähriger Lastwagenfahrer, der in Richtung Wangen unterwegs war, erkannte das Bremsen der vorausfahrenden Autos zu spät und fuhr einem Opel auf. Dieser wurde auf einen davor fahrenden Mitsubishi geschoben. Durch die Kollision verletzten sich die 19 Jahre alte Fahrerin sowie eine 23-jährige und zwei 30-jährige Mitfahrerinnen im Opel leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Die 22-jährige Mitsubishi-Lenkerin und der Unfallverursacher blieben unverletzt. Der Opel wurde durch den Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Zur Unfallaufnahme war die Bundesstraße kurzzeitig voll gesperrt.