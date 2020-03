Lastwagen streift Dachvorsprung

Ein Lastwagenfahrer hat am Donnerstagmorgen in der Ansiedlung Unteraich mit seinem Sattelzug den Dachvorsprung eines Stallgebäudes gestreift. Dabei entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei in ihrem Bericht auf etwa 20 000 Euro schätzt. Auch der ungarische Lastwagen blieb nicht ohne Schrammen. Hier dürfte der Schaden bei zirka 5000 Euro liegen.

Personen wurden nicht verletzt.