Kultureller Neujahrsvorsatz: Poetry-Slammer Wolfgang Heyer zeigt sein Jahr in 196 Sekunden

Wolfgang Heyer ist am Freitag, 30. Dezember, von 19.15 bis 19.30 Uhr in der Landesschau beim SWR zu sehen. Dabei geht es auch um sein Video-Projekt. Es werden jedoch nur Ausschnitte zu sehen sein. Das ganze Video gibt es ab Freitagabend auf Facebook bei der „Schwäbischen Zeitung“ und auf Youtube unter #schwäbischrules.

Ein Video pro Tag aufnehmen und das an 365 Tagen im Jahr – das hat der Bodnegger Poetry-Slammer Wolfgang Heyer vom 29. Dezember 2021 bis zum 29. Dezember 2022 getan. Jeden Tag zog er mit Kamera und Stativ auf den Kirchbuckel mit schönstem Blick über Bodnegg und auf das Alpenpanorama und sprach ein Wort in die Kamera.

Herausgekommen ist ein Slam, also ein gesprochenes Gedicht, bei dem man sieht, wie sich die Landschaft das Jahr über verändert. Der Bodnegger hat eine Botschaft, will inspirieren und zum Nachdenken anregen.

Es war eigentlich eine Art Neujahrsvorsatz, berichtet Wolfgang Heyer von der Entstehung seiner Idee. „Doch ich wollte nicht die typischen Yoga-Stunden oder den Töpferkurs, sondern es sollte ein neuer Ansatz sein. Warum also nicht einen kulturellen Vorsatz, der mich das ganze Jahr über begleitet?“, sagt er.

So war es dann auch. An 365 Tagen im Jahr hat ihn dieser Vorsatz begleitet. Und das ganz ohne Schummeln, verspricht er.

Heyers Ehrenwort: Kein Tag ohne Video

Tatsächlich zog er jeden Tag auf den Kirchbuckel und nahm sein Video auf. Ein längerer Urlaub war da nicht drin. Tagesausflüge oder einmal übernachten schon. „Dann bin ich aber vor der Abfahrt auf den Kirchbuckel gestiegen oder am Abend, wenn ich wieder heimgekommen bin“, erzählt er. Es hatte auch was Gutes für den Straßenverkehr in Bodnegg, sagt er. „Wenn ich mit der Kamera und dem Stativ durch den Ort ging, haben alle Autos abgebremst, weil sie wahrscheinlich dachten, dass hier geblitzt wird“, sagt Heyer und lacht.

Jetzt, ein Jahr später, ist das Ergebnis zu sehen – auf der Facebook-Seite der „Schwäbischen Zeitung“ und auf Heyers Youtube-Kanal #schwäbischrules. Man sieht, wie das Jahr 2022 im Nu verfliegt – und zwar genau in drei Minuten und 16 Sekunden. Was anfangs so lang und unendlich erscheint, ist schneller vorbei als man denkt. Man glaubt, es passiert nicht viel und doch sieht man deutlich, wie viel passiert.

Heyers Botschaft:

Und genau das ist auch die Botschaft von Wolfgang Heyer: So ein Jahr vergeht in Windeseile, deshalb ist es wichtig, den Moment zu genießen und jeden Augenblick wertzuschätzen.

„Auch wenn es Tiefen gibt im Leben, so dreht sich die Welt weiter und irgendwann gibt es wieder den ersehnten Rückenwind – auch wenn man ihn anfangs nicht für möglich hält. So lebendig wie das Jahr ist auch das Leben“, sagt er. Es gehe immer weiter und eh man sich umsieht, befinde man sich in einer neuen Jahreszeit.

So sah es hinter den Kulissen aus

„Vieles im Leben ist so alltäglich geworden, dass man es nicht mehr bewusst wahrnimmt. Denke man nur daran, wenn man mit dem Smartphone vor dem Fernseher sitzt“, sagt Heyer und nennt damit nur ein Beispiel. „Für mich war es jeden Tag ein ganz besonderer Moment, auf den Kirchbuckel zu steigen und die Natur zu genießen“, berichtet er.

Wer das Video von Wolfgang Heyer sieht, der sieht, wie sich die Landschaft verändert. Liegt anfangs noch Schnee und es regnet, ergrünen irgendwann die Bäume, bis sie ihre Blätter wieder fallen lassen und abermals Schnee fällt – der Zauber der Natur, festgehalten in nur 196 Sekunden.

Wie hat die Produktion dann ganz praktisch ausgesehen? Heyer schrieb vor den Aufnahmen seinen Slam, also den Text, den er eingesprochen hatte. Denn schließlich muss es beim Poetry-Slam auch auf die richtige Betonung ankommen. Doch von der Idee, den Originalton zu verwenden, ist er irgendwann abgekommen. „Da waren viel zu viele Nebengeräusche. Also habe ich den Text eingesprochen und mich dann selber synchronisiert“, erzählt Heyer. Die Musik zum Video hat schließlich der Produzent und Komponist Michael Wagner aus Tettnang geliefert.

Nicht zuletzt hat Wolfgang Heyer noch einen Wunsch: „Vielleicht habe ich ja den ein oder anderen für einen kulturellen Neujahrsvorsatz inspiriert.“ Und noch etwas: Auch wenn die Motivation irgendwann flöten geht: Dran bleiben und weitermachen! Es lohnt sich.