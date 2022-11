„Komm, wir wollen Laterne laufen …“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Circa 110 Familien des katholischen Kindergartens St. Martinus und der Johanniter Naturkita Katzennest in Bodnegg feierten am 11. November gemeinsam das St. Martins Fest. Singend zog ein langer Menschenzug in das Dorf hinaus, es wurde langsam immer dunkler und Nebel zog auf, feucht und kalt. Da saß er, der Bettler. Allein und armselig auf einer großen Wiese. Immer mehr Laternen versammelten sich um ihn und bildeten einen großen Lichterbogen.

Das muss auch St. Martin gesehen haben. Aus dem nahegelegenen Wald kam er auf seinem Pferd geritten, teilte mit dem Schwert seinen wärmenden Mantel mit dem Bettler, um wieder im Dunkel zu verschwinden. Welch traumhaft mystische Stimmung. Im Anschluss wurden auf der Katzennest-Wiese nach St. Martins Vorbild Brezeln und Punsch vom Lagerfeuer geteilt. Mit einer Feuershow der ZirkusAkademie kam der Abend zu einem runden Abschluss. Die gesammelten Geldspenden kommen dem Johanniter-Weihnachtstrucker zugute. Ein herzliches Dankeschön allen Beteiligten!