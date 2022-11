Kolpingbezirk Bodensee-Oberschwaben mit neuem Vorstand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Während der Bezirksversammlung, die dieses Jahr nach längerer Coronapause in St. Columban in Friedrichshafen stattfand, wurde ein neues Vorstandsteam gewählt.

Einstimmig gewählt für die nächsten drei Jahre wurde Maria Wucher von der KF Vogt zur Kassiererin, Hans Peter Weißhaupt von der KF Bodnegg als Schriftführer und Delegierter für die Diözesankonferenz, Martin Vollmar und Norbert Büttendorf von der KF Ravensburg als Kassenprüfer sowie Christoph Ege von der KF Weingarten und Stephan Späth von der KF Bad Waldsee als Beisitzer.

Für ein Jahr im rollierenden System wurde Stefan Kücherer von der KF FN-Fischbach als 1. Vorsitzender und Walter Geiß von der KF FN-St. Columban als stellvertretender Vorsitzender gewählt.

In der Bezirksversammlung wurden die 13 anwesenden Mitglieder aus den Kolpingfamilien des Bezirks von Schriftführer Hans Peter Weißhaupt über die vergangenen Aktivitäten (wie Maiandacht in Tettnang, Bezirks„Berg“Gottesdienst in Aulendorf und Bezirkstag in Überlingen) mit Wort und Bild informiert. Die Kassiererin erläuterte die Ein- und Ausgaben (Mitgliedsbeiträge und eine Spendeneinnahme sowie Spenden an die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal und Spenden zur Unterstützung von Kolping-Sozialläden) der Bezirkskasse. Der Vorstand wurde dann einstimmig entlastet.

Leider musste Schriftführer Hans Peter Weißhaupt über die wegen Altersgründen und dadurch geschrumpfter Mitgliederzahl Auflösung der KF Langenargen informieren, so dass die Zahl der zum Bezirk gehörigen Kolpingfamilien auf zwölf reduziert wurde.