Kleinkunstpreis „Bodnegger Seele“ geht an Christina Pirker aus Leutkirch

Sieben Künstler, die unterschiedlicher nicht sein könnten, haben am Samstagabend in Bodnegg um die Gunst des Publikums gerungen. Zauberei, Comedy, Lesungen, Gesangseinlagen, Ballermann-Musik und Rap – das alles war dabei bei der zweiten Verleihung des Kleinkunstpreises „Bodnegger Seele“. Veranstalter war der Kulturverein „Bodnegg Kultur“. Das Publikum im Dachgeschoss des Dorfgemeinschaftshauses kürte schlussendlich Christina Pirker zur Siegerin. Die 36-jährige Leutkircherin trug einen anspruchsvollen Text vor, den sie selbst verfasst hatte. Darin beschrieb sie in lyrischen, intensiven Worten ihr Unbehagen über die Perfektion einer Fahrt in einem modernen ICE: ohne Rattern, ohne Dunkelheit, im ständigen Licht und unter ständiger Kontrolle. Sie gewann damit nicht nur die Herzen der Zuhörer, sondern auch 250 Euro und eine echte Bodnegger Seele – in die sie gleich bei der Verleihung biss. Ein weiterer Publikumsliebling war der Moderator des Abends Wolfgang Heyer. Der bekannte Sprachkünstler sorgte mit seinen Überlegungen über das „Schwäbische als Weltsprache“ für gute Laune und viel Heiterkeit im Saal. Foto: Sybille Glatz