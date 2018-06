Interview: „Bodnegg hat viel Entwicklungspotential“

Er ist der Überraschungskandidat bei der Bürgermeisterwahl in Bodnegg. Nur 15 Minuten vor Bewerbungsschluss gab Raymond Mario Huber seine Unterlagen im Rathaus ab. Im Gespräch mit Katja Schuler erzählte der 43-Jährige, warum er bislang nicht viel von sich preisgegeben hat und was ihm an Bodnegg gefällt.

Herr Huber, Ihre Entscheidung, sich als Bürgermeisterkandidat aufstellen zu lassen, war Ihrer eigenen Aussage zufolge mehr oder weniger spontan. Wie kamen Sie auf die Idee, in Bodnegg zu kandidieren?

Ich komme aus einem kommunal geprägten Haushalt. Meine Mutter war über 40 Jahre lang im öffentlichen Dienst auf einer verantwortungsvollen Stelle im Bereich der Finanzen tätig. Das ist bei mir irgendwo im Hinterkopf geblieben, und so habe ich auch meine berufliche Laufbahn mit einer Verwaltungsausbildung beim Landschaftsverband Rheinland in Köln begonnen. Das ist eine sehr große Behörde, die Aufgaben übernimmt ähnlich einer Bezirksregierung, wie etwa die Betreuung von Museen, speziellen Heimen oder auch Straßenbau. Das sind die Grundlagen für meine Entscheidung. Auf Bodnegg kam ich dann tatsächlich relativ spontan. Nachem ich die Stellenanzeige gesehen habe, habe ich mir die Gemeinde angeschaut und dachte „Das ist es“. Das ist die richtige Gemeinde, um dieses Amt zu bekleiden.

Warum ist Bodnegg die richtige Gemeinde?

Weil Bodnegg in jeder Hinsicht lebens- und liebenswert ist. Die Gemeinde ist klein, sehr ländlich, abseits von jedem Großstadttrubel. Außerdem ist sie landwirtschaftlich geprägt – ein Bereich, der mir ebenfalls sehr nahesteht. Das waren für mich die ausschlaggebenden Gründe.

Bislang haben Sie nicht viel von sich preisgegeben. Gibt es dafür einen bestimmten Grund?

Ja. Ich habe mich 15 Minuten vor Bewerbungsschluss beworben und habe erst danach angefangen, an meiner Organisation für den Wahlkampf zu arbeiten. Deshalb habe ich kurz danach nicht viel zu mir gesagt. Ich wollte erst gründlich vorbereitet sein, schließlich geht es um viel.

Warum sollen die Bodnegger Sie wählen? Was sind Ihre Pläne, sollten Sie Bürgermeister werden?

Bodnegg hat meiner Meinung nach viel Entwicklungspotenzial. Etwa was die Ortskernbelebung angeht, inklusive Baulückenschluss. Es fehlt eine ortskernbezogene Einkaufsmöglichkeit wie ein kleiner Lebensmittelhändler. Mir wurde von Bürgern gesagt, dass es gerade für ältere Herrschaften sehr schwierig ist einzukaufen. Daher der Gedanke an einen kleinen Laden, der auch einen mobilen Dienst anbieten könnte, um die Weiler um Bodnegg mit Lebensmitteln zu versorgen. Wichtig ist mir auch, dass die gesundheitliche Versorgung gesichert ist, dass die notwendigen Ärzte und eine physiotherapeutische Praxis vor Ort sind. Auch im sanften Tourismus sehe ich Entwicklungspotenzial. In Bodnegg gibt es bisher kaum touristische Unterkünfte, aber die Touristenziele liegen vor der Türe. Der Bodensee, der Bregenzer Wald oder Obersdorf als Skigebiet. Das könnte man für die Gemeinde gewinnbringend nützen. Außerdem liegt mir die Förderung von Vereinen und die Erwachsenenbildung sehr am Herzen.

Wie sehen Sie Ihre Chancen bei der Wahl?

Bei meinem Rundgang duch Bodnegg bin ich von den Bürgern offen und freundlich empfangen worden. Sie haben sich gefreut, dass ich persönlich bei allen Bürgern vorbeikomme. Mit meinen Themen, die ich angesprochen habe, bin ich auch auf positives Echo gestoßen. Daher sehe ich meine Chancen nicht schlecht.

Was sagen Sie zu Ihren Konkurrenten?

Im Moment gar nichts.

Sie stammen ursprünglich aus Brühl bei Köln. Was gefällt Ihnen so gut am Allgäu und an Oberschwaben, dass Sie hier bleiben wollen?

Ich habe eben einen guten Draht zur Landwirtschaft und fühle mich zum Ländlichen hingzogen, die Stadt mag ich nicht so gerne. Das hat ebenfalls mit meiner Kindheit zu tun, in der ich viel auf dem Land war und das Landleben kennen und lieben gelernt habe. Ich habe auch keine Probleme, mich mit den Menschen hier zu unterhalten. Ich habe im Allgäu schnell Anschluss gefunden, obwohl es immer heißt, die Allgäuer wären Fremden gegenüber zurückhaltend. Diese Erfahrung habe ich nicht gemacht. Ich habe viele Freunde dort und bin unter anderem im Vereinsleben aktiv. In Bodnegg wäre das bestimmt auch so, da bin ich sehr optimistisch.