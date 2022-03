Hoher Sachschaden nach Explosion in Wohnhaus in Bodnegg

Ein technischer Defekt ist mutmaßlich die Ursache für eine Explosion am Donnerstag gegen 14 Uhr in einem Doppelhaus in der Uhlandstraße in Bodnegg. Das meldet die Polizei.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge detonierte der im Keller des Hauses verbaute Batteriespeicher einer Photovoltaikanlage. Durch die erhebliche Druckwelle wurden laut Bericht mehrere Fenster und Türen nach außen gedrückt sowie der gesamte Dachstuhl angehoben.

Ein folgender Schwelbrand der Batterieeinheit richtete im Haus weiteren Schaden an, schreibt die Polizei .

Zum Explosionszeitpunkt befanden sich laut Meldung keine Personen im Haus, sodass niemand verletzt wurde.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich den ersten Einschätzungen zufolge auf rund 250 000 Euro. Das Gebäude ist nach Angeben der Polizei derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner kümmerten sich um eine vorübergehende Unterkunft bei Bekannten.

Am Einsatz waren der Rettungsdienst mit sechs Fahrzeugen, etwa 15 Einsatzkräften, mehrere Polizeibeamte und die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen sowie rund 30 Wehrleuten beteiligt.