Hilfe für Ukraine und die Green Olive Schule in Kenia

Die Welt schaut gerade woanders hin - auf den Krieg in der Ukraine. Auch von der Wollmarshöhe startet ein Transport mit humanitären Hilfsgütern. Umso dankbarer sind die Schirmherren Dr. med. Mehl und Dr. Dr. Korte über die Weihnachtsaktion von Mitarbeitern und Patienten der Klinik Wollmarshöhe, die 4000 Euro an Spenden für die Green Olive Schule mit ihren 200 Schülern in Kenia, Mombasa erbrachte.