Häuser umbauen und teilen: So will Bodnegg Wohnraum schaffen

Von Schwäbische Zeitung

Ein technischer Defekt an einer Spülmaschine hat am Samstagnachmittag in Ochsenhausen einen Brand verursacht. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 10 000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Wie die Polizei berichtet, brach das Feuer gegen 15.50 Uhr in einem Aufenthaltsraum in einem Gebäude im Schlossbezirk aus. Etwa 50 Feuerwehrleute aus Ochsenhausen, Erolzheim und Reinstetten rückten zur Brandbekämpfung an. Sie hatten das Feuer schnell gelöscht.