Großer Narrensprung in Bodnegg

Die Straßen in Bodnegg werden am Sonntag wieder bunt, denn die Narrenzunft Bodnegg startet am 8. Januar um 14 Uhr mit ihrem großen Narrensprung in die Fasnet – nach zweijähriger Corona-Pause. „Wir freuen uns sehr, mit allem was dazugehört, wieder in die Fasnet starten zu können und das Brauchtum wieder aufleben zu lassen“, sagt Zunftmeister Christof Fetscher.

Zahlreiche Anfragen

Um einen schönen Narrensprung für die Zuschauer auf die Beine zu stellen, wurden mehr als 50 Zünfte und Musikgruppen eingeladen. „Die Zünfte folgten unserer Einladung sehr gerne. Die Freude auf die Fasnet war bei den Vorbereitungen deutlich zu spüren. Noch bis kurz vor Weihnachten kamen Anfragen, ob noch Plätze an unserem Narrensprung frei wären“, erzählt Fetscher.

+++ Hier geht es zu den wichtigsten Fasnetsterminen im Landkreis Ravensburg +++

Auch nach dem Narrensprung ist für Groß und Klein etwas geboten. Die Narrenzunft bewirtet in der Festhalle mit Essen und Getränken, und in der Cafébar gibt es unter anderem selbstgebackene Kuchen. Im großen Narrenzelt sorgt DJ DM-Sound für Partystimmung und im ganzen Dorf wird auf den Straßen gefeiert.

„Ein Narr lebt von den Zuschauern“

Für den Narrensprung wünschen sich die Bodnegger Zunftmitglieder zahlreiche Besucher, die so die teilnehmenden Zünfte und Musikgruppen unterstützen. Denn am Sonntag sollen in Bodnegg wieder die unterschiedlichsten Narrensprüche gerufen, die Freude in den Gesichtern erkennbar werden und das Lachen der Kinder am lautesten erklingen. „Ein Narr lebt von den Zuschauern. Es gibt nichts Schöneres, Kindern am Umzug mit Süßigkeiten, in unserem Fall mit Wecken, strahlende Augen zu zaubern“, sagt Fetscher abschließend.