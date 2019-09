Gefährliches Überholmanöver: Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Weingarten sucht Zeugen zu einem Überholmanöver eines Tesla-Model-S-Fahrers am Freitagvormittag, 27. September, gegen 10.00 Uhr auf der Bundesstraße 30 zwischen Gaisbeuren und Weingarten, im Waldgebiet nach Enzisreute. Wie die Polizei mitteilt befuhr der Tesla mit Leipziger Kennzeichen die Bundesstraße 30 aus Richtung Bad Waldsee in Richtung Weingarten und überholte im genannten Waldgebiet mehrere Fahrzeuge, die in einer Kolonne hinter einem Lkw herfuhren. Als dem überholenden Tesla ein Lkw aus Richtung Weingarten entgegenkam, scherte der Fahrer nach rechts ein und gefährdete hierbei den 30-jährigen Fahrer eines der in der Kolonne fahrenden Pkw, der seinerseits stark bremsen und ausweichen musste, um eine Kollision der Fahrzeuge zu verhindern. Hinweise bitte an das Polizeirevier Weingarten und der Telefonnummer 0751 8036666.