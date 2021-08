Frischluft für die Kolpingfamilie

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei endlich annehmbarem Sommerwetter begrüßte Vorsitzender Eugen Abler die zahlreich erschienen Mitglieder bei der in den Garten des Kolpinghauses verlegten Mitgliederversammlung.

Als Impuls griff Hans Peter Weißhaupt auf den Geistlichen Impuls von Volker Schwab, dem Leiter des Kolpingbezirks Ettlingen-Karlsruhe, zurück. In dessen Mittelpunkt steht das Zitat Adolph Kolpings: „Unser Herrgott will nämlich nicht alles tun, was unter Menschen zu tun ist, sondern auch den Menschen selbst etwas Mittun überlassen!“ Adolph Kolping packt an – er ist verwurzelt in Gott – auch Kolpingmitglieder handeln so als Nachfolger A. Kolpings. In der Bibel gibt es dazu eine Textstelle (LK 10, 38-42) von Martha und Maria. Martha umsorgt Jesus, Maria hört ihm zu. Jesus sieht ängstliche Sorge und sorgenfreie Gelassenheit. Vor seinem lieben Blick darf alles sein – wir dürfen selbst entscheiden.

Schriftführer Hans Peter Weißhaupt brachte die Aktivitäten des vergangenen Jahres noch einmal in Erinnerung. Insbesondere erwähnte er Vorstandssitzungen, Wertstoffsammlungen, die Mithilfe bei der Kleidersortierung, die Aktion „Mein Schuh tut gut“, die Mitgliederversammlung mit Sommerfest im Freien und die durch Corona-Lockerungen ermöglichte Wanderung mit Einkehr um Schloss Achberg.

Veronika Hartmann erwähnte für die Gruppe Frauen die kleine Wallfaht nach Maria Steinbach, das Grabgesteckbasteln und einen Grillnachmittag. Für die Gruppe Senioren konnten Manfred und Doris Fuchs wegen Corona nur von dem seit Kurzem erfolgten Radfahren zusammen mit der Seniorenradgruppe berichten.

Der Kassier Martin Fuchs erläuterte den Kassenbericht und verwies dabei besonders auf eine Spende für den Neubau der St. Thomas Schule in Indien. Kassenprüfer Hubert Bröhm und Siegbert Groß bestätigten dem Kassier eine vollständige und einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig.

Im Anschluss erfolgten Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft (40 Jahre Jürgen Geßler, Matthias Schuler und Alfons Stübe, 50 Jahre Eugen Abler und 65 Jahre Paul Schmidhäusler ). Die anwesenden Geehrten erhielten ihre Urkunde überreicht.

Eugen Abler, der 1. Vorsitzende berichtete über Kolping International mit 9000 Kolpingsfamilien mit rund 400 000 Mitgliedern in 60 Ländern der Erde. Einnahmen in Höhe von rund 10,7 Millionen Euro aus Spenden und Bundeszuschüssen ermöglichen den 24 Angestellten und den 41 Projektpartnern Projekte wie Coronahilfe, Hilfen bei der Ausbildung, Abwendung von Hunger nach der großen Heuschreckenplage usw. zu gewährleisten.