Frau wird Zeugin eines Einbruchs in Bodnegg

Eine Frau ist in Bodnegg Zeugin eines Einbruchs geworden und hat zur schnellen Festnahme des mutmaßlichen Täters beigetragen. Sie beobachtete aus einem Wohnmobil heraus am frühen Sonntagmorgen gegen 2.41 Uhr einen Mann, der ein Fenster eines Gebäudes in Bodnegg-Wollmarshofen einschlug, wie die Polizei mitteilt. Sie informierte sofort die Polizei. Die Beamten der Polizeireviere Wangen und Ravensburg konnten dadurch einen 18-Jährigen noch in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig festnehmen. Sie durchsuchten auch das Wohnhaus, konnten dort aber keine weiteren Personen finden, wie es im Polizeibericht heißt. Der Festgenommene habe kein Diebesgut bei sich gehabt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg musste sich der Tatverdächtige einer Blutuntersuchung unterziehen. Anschließend wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt, Ermittlungen gegen ihn laufen.