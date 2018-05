Frau und Kind nach Überschlag in Auto eingeklemmt

Eine leicht verletzte Person und rund 15 000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 17.15 Uhr auf der B 32 Höhe Lehrwangen. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 37-Jährige mit einem Pkw in Richtung Rotheidlen, kam eigenen Angaben zufolge wegen eines Sekundenschlafes nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Anschließend fuhr sie über eine Wieseneinfahrt und überschlug sich mit ihrem Auto. Dabei wurden sie und ein mitfahrendes Kleinkind im Auto eingeklemmt, aus dem sie von der hinzugerufenen Freiwilligen Feuerwehr Amtzell befreit werden mussten. Die durch den Unfall verletzte Frau wurde von Rettungssanitätern zur ambulanten Behandlung, ihre Tochter zur vorsorglichen Untersuchung, in ein Krankenhaus gebracht. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert.