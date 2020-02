Frau bei Unfall leicht verletzt

Auf der Landstraße zwischen Obereisenbach und Bodnegg sind am Montagmittag gegen 13.30 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, hat sich eine Fahrerin dabei leicht verletzt. Die Frau war mit ihrem Hyundai in Richtung Bodnegg unterwegs. Auf Höhe von Langacker nahm ihr eine 72 Jahre alte Fahrerin eines VW, die die Straße von Tobel in Richtung Rosenharz queren wollte, die Vorfahrt. Durch die heftige Kollision wurde der VW über die Fahrbahn geschleudert und kam in einer Böschung zum Stehen. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde die 30-jährige Hyundaifahrerin in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden. Sie mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.