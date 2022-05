Florian Störzer ist neuer leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Vorallgäu

Die Einführung des 37-jährigen Florian Störzer durch Dekan Ekkehard Schmid in das Amt des leitenden Pfarrers für die Seelsorgeeinheit Vorallgäu mit den Kirchengemeinden Bodnegg, Grünkraut, Schlier und Unterankenreute wurde in der geschmückten Pfarrkirche Bodnegg gefeiert.

In einer bewegenden Rede brachte der strahlende Pfarrer seine Freude darüber zum Ausdruck, an einem „so schönen Fleckchen Erde Gott und den Menschen dienen zu dürfen“, wie es in einer Mitteilung der Seelsorgeeinheit heißt. Worte des Dankes richteten sich an Administrator Edgar Briemle aus Vogt, der in den über zweieinhalb Jahren seelsorgerischer Vakanz die vier Kirchengemeinden neben seinen drei eigenen engagiert geführt hatte sowie an die Priester, die in dieser Zeit ausgeholfen haben, stellvertretend vor allem an Pfarrer Christea Zarioiu.

Bereichert wurde die Feier vom Kirchenchor und der Musikkapelle Bodnegg, von Gesangs- und Musiksolisten, dem festlichen Bild der Ministrantinnen und Ministranten, den traditionellen Vereinsfahnen und Blumenschmuck.