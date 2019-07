Finanzielle Hilfe für lebendige Quartiere

Der grüne Ravensburger Landtagsabgeordnete Manne Lucha gratuliert den Gemeinden Bodnegg und Argenbühl zum Erfolg beim Ideenwettbewerb des Ministeriums für Soziales und Integration zur demografischen Quartiersentwicklung. Die Kommune Bodnegg wird für den Aufbau des „Seniorennetzwerks Betreuung und Pflege“ mit 30 000 Euro Landesförderung unterstützt. Weiterhin unterstützt das Land das eingereichte Konzept „Alt werden in Argenbühl“ mit 25 200 Euro.

„Argenbühl und Bodnegg zeigen vorbildhaft, wie nachhaltige Konzepte und passgenaue Lösungen für das gesellschaftliche Zusammenleben der Zukunft vor Ort gestaltet werden können. Ein lebendiges Quartier lebt davon, dass Menschen sich einbringen und gegenseitig unterstützen. Es beginnt, wo familiäre Strukturen enden und Generationen aufeinandertreffen“, so Lucha. Und weiter: „Eine aktive Quartiersentwicklung stärkt das Miteinander der Generationen und bietet die Chance, das Leben im Alter neu zu organisieren und dem steigenden Bedarf an Pflege- und Unterstützungsstrukturen gerecht zu werden. Die Kommune ist dabei als ,Motor im Sozialraum’ federführend. Die Bürgerinnen und Bürger und andere Akteure sind als Ideengeber direkt in die Entwicklung und Umsetzung eingebunden“, sagt Lucha.

Mehr als sechs Millionen Euro gibt das Land in diesem Jahr für Projekte aus dem „Sonderprogramm Quartier“ und die Programmlinie „Quartiersimpulse“ aus, für die sich laut Mitteilung Kommunen und Landkreise mit vielen Ideen beworben haben. „Quartiere sind lebendige soziale Räume, in die Menschen sich einbringen, Verantwortung übernehmen und sich gegenseitig unterstützen. Wir wollen den sozialen Lebensraum in den Nachbarschaften, Stadtvierteln, Dörfern und Gemeinden stärken und eine hohe Lebensqualität sowie Teilhabe für alle dort lebenden Menschen ermöglichen“, betont Manne Lucha.