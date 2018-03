Feuer bricht auf Balkon aus

Auf dem Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Bodnegg-Kofeld hat es gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, bracht das Feuer am Sonntag um Mitternacht aus bislang unbekannter Ursache aus. Die Bewohner der Wohnung wachten wegen der Brandgeräusche auf und konnten sich und weitere Hausbewohner in Sicherheit bringen, teilte die weiter mit. Ein Übergriff der Flammen auf das Hausdach konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr aus Bodnegg verhindert werden. Der entstandene Schaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf rund 50 000 Euro.