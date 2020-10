Fensterscheibe in Bodnegg beschädigt

Bislang Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Fensterscheibe des Bildungszentrums Bodnegg eingeworfen. Hierbei entstand laut Polizei Sachschaden von rund 1000 Euro. Gegen 1 Uhr wurde von einem Zeugen eine Gruppe Jugendlicher beobachtet, wie sie sich vom Schulgelände entfernten. Ein Teil der Gruppe fuhr mit Mofas weg, der andere Teil stieg in den Linienbus in Richtung Ravensburg ein. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei Vogt unter der Nummer 07529/971560.