Falsche Liebe vorgespielt und Geld ergaunert

Einem Betrüger ist eine 57-jährige Frau aus Bodnegg in den vergangenen Wochen aufgesessen. Die Frau hatte laut Polizeibericht den Unbekannten über ein Datingportal kennengelernt und war von diesem um den Finger gewickelt worden. Schließlich gab der Betrüger vor, dass er aktuell in einer Klinik läge und dringend Geld benötige. Daraufhin veranlasste die Frau in gutem Glauben insgesamt zwei Überweisungen im Wert von insgesamt 1600 Euro.

Nachdem eine zugesagte Rücküberweisung des Geldes bisher nicht erfolgt ist, kamen der Betrogenen Zweifel und sie wandte sich an die Polizei. Diese ermittelt nun wegen Betrugs.