Fahrzeuge stoßen zusammen

Unverletzt blieben die beiden Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich laut Polizeibericht am Montag kurz nach 13 Uhr auf der L 335 zwischen Grünkraut und Rosenharz ereignet hat. Eine 60-jährige Honda-Fahrerin wollte vom Gemeindeverbindungsweg aus Richtung Wollmarshofen kommend nach links auf die Landesstraße in Richtung Bodnegg einbiegen. Dabei übersah sie den Toyota einer 56-Jährigen, die ebenfalls in Richtung Bodnegg unterwegs war. Bei der seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden von insgesamt rund 5000 Euro.