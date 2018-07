Ein Sachschaden von rund 4000 Euro ist am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Dorfstraße entstanden. Wie die Polizei berichtet, war die 56-jährige Autofahrerin von der Bushaltestelle kommend über den abgesenkten Bordstein in die Dorfstraße eingefahren und hatte hierbei eine von links kommende 27-jährige Autofahrerin übersehen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt.