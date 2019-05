Fahrerflucht zwischen Waldburg und Kofeld

Ein 22-jähriger Autofahrer ist laut Polizeimeldung in der Nacht zu Freitag gegen 1.15 Uhr von einer Unfallstelle geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 7000 Euro zu kümmern.

Der junge Mann fuhr auf der Landesstraße 326 zwischen Waldburg und Kofeld gegen einen am Straßenrand geparkten Tanklastzug. Aufgrund der abgefallenen und an der Unfallstelle zurückgebliebenen Teile des Autos konnten die Beamten ermitteln, um was für ein Modell es sich handelt. Im Rahmen der Fahndung konnten die Polizisten auf einem Parkplatz in Rotheidlen ein Auto mit entsprechenden Unfallschäden festgestellt werden. Kurz danach wurde der Fahrer von den Beamten angetroffen und überprüft. Da der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, ein Atemalkoholtest ergab rund 2,1 Promille, veranlassten die Polizisten bei dem 22-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe und zogen seinen Führerschein.